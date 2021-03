Wijnaldum tra Inter e Milan | ci sarà il derby di mercato?

(Di giovedì 4 marzo 2021) Georginioè al centro del calcioda diverso tempo e, avvicinandosi la scadenza di contratto a giugno 2021, le voci che lo accostano all’sono sempre più insistenti. Gli incastri però sembrano essere lontani dal risolversi e si notano indiscrezioni da smentire con il ragionamento. La certezza nella vicenda è solo una:lascerà il Liverpool. In questo senso i Reds si stanno già cautelando con una lista di nomi in entrata, in cima alla quale si posiziona (secondo SportBild) Florian Neuhaus del Borussia Mönchengladbach.è lontano dall’e non solo A trattaresi sono quindi presentate diverse squadre già da tempo: Barcellona, PSG,e Bayern Monaco. Ad oggi, invece, almeno tre di questi club ...

...non ha rinnovato il contratto con il club inglese e l' Inter è molto avanti nella corsa a... farà un'offerta al club francese, per assicurarsi un centrocampista fisico,i migliori ......dovrebbe invece optare per un 4 - 3 - 3 con Allisoni pali, terzini Alexander - Arnold e Robertson e al centro Phillips e Kabak. In cabina di regia Thiago affiancato da Jones e. In ...Wijnaldum andrà in scadenza di contratto a giugno e l'Inter è accostata al giocatore. Sarà possibile vedere un derby di mercato?Mentre in casa Inter ci si gode il primato in classifica, tiene banco, ormai da settimane, la situazione societaria, ma anche alcune voci di calciomercato, che peraltro non si fermano mai durante tutt ...