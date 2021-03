Vaccino, una sola dose per i guariti di Covid-19 (Di giovedì 4 marzo 2021) Via libera dal ministero della Salute alla possibilità di somministrare un’unica dose di Vaccino anti-Covid, senza dunque effettuare alcun richiamo, ai soggetti che hanno già avuto un’infezione da virus SarsCov2. Lo stabilisce una circolare della Direzione generale della prevenzione del ministero della Salute. “È possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di Vaccino” nei soggetti con “Pregressa infezione da SARS-CoV-2?, si legge nella circolare. “La somministrazione di un’unica dose di Vaccino nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 è possibile”. “Purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa“. Questo tuttavia, non è da intendersi applicabile ai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Via libera dal ministero della Salute alla possibilità di somministrare un’unicadianti-, senza dunque effettuare alcun richiamo, ai soggetti che hanno già avuto un’infezione da virus SarsCov2. Lo stabilisce una circolare della Direzione generale della prevenzione del ministero della Salute. “È possibile considerare la somministrazione di un’unicadi” nei soggetti con “Pregressa infezione da SARS-CoV-2?, si legge nella circolare. “La somministrazione di un’unicadinei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 è possibile”. “Purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa“. Questo tuttavia, non è da intendersi applicabile ai ...

Giorgiolaporta : Due ore dopo il #vaccino ha iniziato a stare male. Muore così una insegnante del Vomero. Adesso spiegatelo alla sua… - pfmajorino : #Salvini (e pure #Giorgetti che è quello bravo) ne sparano una al giorno sul vaccino per una questione banale. N… - Mov5Stelle : Per rendere il vaccino accessibile a tutti, il MoVimento 5 Stelle ha depositato una mozione per sospendere temporan… - DiDimiero : L'annuncite è una brutta bestia. Non ne è immune neanche il nuovo governo Draghi. Si fa sapere che entro l'autunno… - zazoomblog : Il piano di Vucic: una diplomazia del vaccino serba per i Balcani - #piano #Vucic: #diplomazia #vaccino -