Vaccinazione covid, alla farmacia del Torrione attivata procedura per aiuto agli anziani (Di giovedì 4 marzo 2021) L'Aquila - In seguito alla riapertura dei termini per le iscrizioni alla piattaforma telematica per le manifestazioni di interesse alla Vaccinazione anti covid 19 degli ultra 80enni, diversamente abili e categorie fragili in possesso di codice di esenzione per patologia, l'Azienda farmaceutica municipalizzata del Comune dell'Aquila comunica che sarà messa a disposizione la farmacia del Torrione, in viale Alcide De Gasperi nel capoluogo regionale, "per assistere tali categorie nella procedura di iscrizione". "È necessario che gli utenti si rechino presso questa sede muniti del tesserino sanitario conclude la nota. La farmacia è aperta dalle ore 8 alle 20.

