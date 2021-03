Torino, via la targa che ricorda i martiri delle foibe. Lo chiede l’Anpi e il Comune obbedisce (Di giovedì 4 marzo 2021) foibe, la targa in ricordo delle vittime dà fastidio all’Anpi. E il Comune la fa rimuovere. Accade a Torino. E l’episodio scatena l’indignazione di Fratelli d’Italia. Con Giorgia Meloni che su Twitter protesta: “Continuano gli attacchi giustificazionisti contro le vittime delle foibe. Il Comune di Torino non deve prestarsi al gioco oscurantista portato avanti dall’Anpi. Il ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano, dalmata non cadrà nuovamente nell’oblio. Non lo permetteremo”. Il giardino dedicato ai martiri delle foibe: la lettera dell’Anpi La ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 marzo 2021), lain ricordovittime dà fastidio al. E illa fa rimuovere. Accade a. E l’episodio scatena l’indignazione di Fratelli d’Italia. Con Giorgia Meloni che su Twitter protesta: “Continuano gli attacchi giustificazionisti contro le vittime. Ildinon deve prestarsi al gioco oscurantista portato avanti dal. Il ricordovittimee dell’esodo istriano, fiumano, dalmata non cadrà nuovamente nell’oblio. Non lo permetteremo”. Il giardino dedicato ai: la lettera delLa ...

aranciok : RT @aranciok: @RadioSavana e non hai visto a Torino in via gorizia, sembrava una stalla da lontano, facevano quadrato però, una babele medi… - aranciok : @RadioSavana e non hai visto a Torino in via gorizia, sembrava una stalla da lontano, facevano quadrato però, una b… - FScalmati : RT @enzobianchi7: Padre Eugenio Costa s.j. amico fedele dal 1964, da quando iniziò a frequentare il mio gruppo ecumenico di via Piave a To… - Fredericknapoli : Torino, otto madri denunciano il custode della materna: “Abusi sui nostri figli”. Pm chiedono di archiviare, no del… - paoloangeloRF : Il voto per i Comuni slitta a ottobre, a Torino il Pd punta su Marchisio -

Ultime Notizie dalla rete : Torino via Torino, via la targa che ricorda i martiri delle foibe. Lo chiede l'Anpi e il comune... Il Secolo d'Italia Ivrea, Italvolt incontra le imprese: "I lavori entro inizio del 2022" Lars Carlstrom, amministratore delegato e fondatore dell'azienda che punta a installare una gigafactory a Scarmagno, è stato in Confindustria Canavese. La presidente Patrizia Paglia: ...

Sport, Banca Ifis Premium Partner delle Classiche italiane del ciclismo 2021 (Teleborsa) - Dopo la recente sponsorizzazione dei Mondiali di sci alpino Cortina 2021 e di FISI, Banca Ifis conferma il proprio impegno nello sport accompagnando, per il secondo anno consecutivo, il ...

Lars Carlstrom, amministratore delegato e fondatore dell'azienda che punta a installare una gigafactory a Scarmagno, è stato in Confindustria Canavese. La presidente Patrizia Paglia: ...(Teleborsa) - Dopo la recente sponsorizzazione dei Mondiali di sci alpino Cortina 2021 e di FISI, Banca Ifis conferma il proprio impegno nello sport accompagnando, per il secondo anno consecutivo, il ...