Torino, magistrato litiga con la Polstrada: «Con la vostra multa mi ci pulisco il c…» (Di giovedì 4 marzo 2021) Un carattere frizzantino, ma con tendenza al fumantino. Chissà se quando superò il concorso per diventare magistrato, a qualcuno dei suoi selezionatori balzò in mente una definizione del genere. E sì che le calzerebbe a pennello. Almeno a giudicare dagli episodi che ormai hanno resto Monica Supertino, in forze alla Procura di Torino, una toga superstar. La prima volta che le cronache (e anche gli uffici giudiziari) si occuparono di lei fu per un fatto del tutto estraneo alla sua professione. Aveva infatti caricato su YouTube un serie di video in cui dava consigli dietetici ai suoi fan con promesse mirabolanti. Compresa quella di “ottenere un fisico non solo magro, ma statuario, pietroso, scolpito in ogni muscolo, in ogni virgola». Monica Supertino è magistrato alla Procura Non proprio una performance da magistrato, ma ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 marzo 2021) Un carattere frizzantino, ma con tendenza al fumantino. Chissà se quando superò il concorso per diventare, a qualcuno dei suoi selezionatori balzò in mente una definizione del genere. E sì che le calzerebbe a pennello. Almeno a giudicare dagli episodi che ormai hanno resto Monica Supertino, in forze alla Procura di, una toga superstar. La prima volta che le cronache (e anche gli uffici giudiziari) si occuparono di lei fu per un fatto del tutto estraneo alla sua professione. Aveva infatti caricato su YouTube un serie di video in cui dava consigli dietetici ai suoi fan con promesse mirabolanti. Compresa quella di “ottenere un fisico non solo magro, ma statuario, pietroso, scolpito in ogni muscolo, in ogni virgola». Monica Supertino èalla Procura Non proprio una performance da, ma ...

