Tania Cagnotto, il video con la figlia in attesa di diventare mamma bis (Di giovedì 4 marzo 2021) Ultimi giorni di gravidanza per Tania Cagnotto. La campionessa di tuffi sta per diventare mamma bis. E, sui social, l’attesa della bimba è diventata un gioco con Maya, la figlia nata tre anni fa dal matrimonio con Stefano Parolin, che non vede l’ora di conoscere la sorellina. Tania Cagnotto: album di una campionessa guarda le foto Leggi anche › Tania Cagnotto sarà ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 marzo 2021) Ultimi giorni di gravidanza per. La campionessa di tuffi sta perbis. E, sui social, l’della bimba è diventata un gioco con Maya, lanata tre anni fa dal matrimonio con Stefano Parolin, che non vede l’ora di conoscere la sorellina.: album di una campionessa guarda le foto Leggi anche ›sarà ...

