Stadio Ferraris | tribuna stampa intitolata a Provenzali e Corti

GENOVA - Nel giorno del 123° Derby della Lanterna è stata intitolata a Gian Luigi Corti e Alfredo Provenzali la Tribuna Stampa dello Stadio Luigi Ferraris. Un momento speciale per il Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi e per le famiglie dei due cronisti, scomparsi rispettivamente nel 2012 e nel 2019.