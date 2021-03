“Sottone di Oppini”, Tommaso Zorzi mostra i ricordi di Francesco al GF Vip: dal “santino” alla lettera – VIDEO (Di giovedì 4 marzo 2021) Tommaso Zorzi è uscito dal GF Vip da pochi giorni ma è già attivissimo su Instagram, tra dirette esilaranti con ex Vipponi e classiche Stories nelle quali ci mostra i suoi momenti di vita quotidiana. Questa mattina l’influencer ha tirato fuori i primi ricordi dalla Casa del GF Vip ed ovviamente il vero protagonista è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 4 marzo 2021)è uscito dal GF Vip da pochi giorni ma è già attivissimo su Instagram, tra dirette esilaranti con ex Vipponi e classiche Stories nelle quali cii suoi momenti di vita quotidiana. Questa mattina l’influencer ha tirato fuori i primiCasa del GF Vip ed ovviamente il vero protagonista è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

s_tef : RT @peularis: 'Sono un sottone di merda. Un sottone di merda. Prettamente sottone di Oppini. Completamente' Il cinema che volevo https://t… - aley_wonderland : RT @peularis: 'Sono un sottone di merda. Un sottone di merda. Prettamente sottone di Oppini. Completamente' Il cinema che volevo https://t… - aurora26010 : RT @ziaaLai: Tommaso io ti voglio bene, ma tu adesso mi spieghi come sia possibile che sei ancora un “sottone di merda di Francesco Oppini”… - Sofia112177881 : RT @star3star3: “Sottone di merda per oppini” by tommy z, nuova suoneria e inserito nella playlist di sanremo 2021: ? #tzvip - martaxxofficial : RT @bbianconeraa: noi ieri: “oh mi raccomando non parliamo troppo di oppini che magari può dargli fastidio.” tommaso: “completamente sotto… -