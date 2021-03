Serie A, i calciatori positivi al coronavirus (Di venerdì 5 marzo 2021) Serie A, i giocatori positivi al coronavirus. Ecco tutti i tesserati che hanno contratto il Covid-19. ROMA – Serie A, i giocatori positivi al coronavirus. Il Covid-19 ha ripreso a circolare anche nelle squadre di calcio italiane con i giocatori che sono usciti dalla ‘bolla’ per le vacanze natalizie. Sinisa MihajlovicSerie A, i giocatori positivi al coronavirus Di seguito i giocatori positivi al coronavirus squadra per squadra (in aggiornamento). Atalanta: Ilicic (guarito), Sportiello (guarito), Gollini (guarito), Zapata D. (guarito), Gasperini (guarito), Carnesecchi (guarito), Malinovskyi (guarito), Miranchuk (guarito), RomeroBenevento: tre giocatori non comunicati (guariti), Dabo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 marzo 2021)A, i giocatorial. Ecco tutti i tesserati che hanno contratto il Covid-19. ROMA –A, i giocatorial. Il Covid-19 ha ripreso a circolare anche nelle squadre di calcio italiane con i giocatori che sono usciti dalla ‘bolla’ per le vacanze natalizie. Sinisa MihajlovicA, i giocatorialDi seguito i giocatorialsquadra per squadra (in aggiornamento). Atalanta: Ilicic (guarito), Sportiello (guarito), Gollini (guarito), Zapata D. (guarito), Gasperini (guarito), Carnesecchi (guarito), Malinovskyi (guarito), Miranchuk (guarito), RomeroBenevento: tre giocatori non comunicati (guariti), Dabo ...

