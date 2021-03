Serie A | designazioni arbitrali 26a giornata | Massa per Juventus-Lazio

MCalcioNews : Serie A 26^ giornata, ecco le designazioni arbitrali: Mariani per Inter-Atalanta - TUTTOB1 : Serie B, le designazioni arbitrali: Empoli-Cittadella a Maresca, derby veneto a Doveri - 100x100Napoli : Le designazioni ufficiali della prossima giornata di #SerieA. - Sanfi96S : RT @sportface2016: #SerieA Designazioni arbitrali 26esima giornata: Inter-Atalanta affidata a #Mariani, #Massa il fischietto di Juventus-… - sportface2016 : #SerieA Designazioni arbitrali 26esima giornata: Inter-Atalanta affidata a #Mariani, #Massa il fischietto di Juve… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni

Calcio News 24

La 26ª giornata diA ha due big match: si parte sabato sera a Torino con Juventus - Lazio , che sarà arbitrata da Davide Massa della sezione di Imperia. Mariani invece dirigerà Inter - Atalanta , in programma ...che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di ritorno del Campionato diA 2020/21. Spezia - Benevento sabato ore 15.00 Fourneau Liberti - Lanotte Iv: Gariglio Var: Aureliano Avar: ...L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 26^ giornata di Serie A. Al Maradona dirige Chiffi, al VAR Di Paolo e De Meo La partita tra Napoli e Bologna, valida per la 26^ giornata di ...Neanche il tempo di ripercorrere il Derby e già arrivano le nuove designazioni arbitrali del 26° turno di Serie A che vedrà il Genoa impegnato in casa della Roma. A dirigere la sfida dell'Olimpico sar ...