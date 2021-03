Quando e perché una canzone diventa la colonna sonora di un amore anche senza Sanremo

(Di giovedì 4 marzo 2021) Nuova puntata della rubrica “non è solo amare” della dott.sa Valeria Randone, specialista in psicologia e sessuologia clinica. Se avete domande, suggerimenti, o desiderate che venga trattato un tema in particolare, scrivete a esperto@lastampa.it

RobertoBurioni : Stasera alle 21 allo Javits Center a NYC arrivano i vaccini J&J e loro cominciano a vaccinare 24 ore su 24. Quando… - DSantanche : . @FratellidItalia continua a crescere e siamo convinti che questa ultima scelta coraggiosa e coerente ci premierà.… - MelogNicoletti : MINISTRO SPERANZA PERCHE' NON RISPONDE? QUANDO, COME E DOVE SARANNO VACCINATI I DISABILI? - paolosicari : @mixc7 @LegaSalvini Ora solo #dpcmbellissimi. Adoro la Lega perché ti dice sempre ciò che vuoi, quando lo vuoi. #YourPersonalCapitOne - HanFooc : @bonnie379 Si, se lo/la chiami così perché quando lo/la guardi ti evoca la sensazione che provi prima di addentare… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando perché

Corriere della Sera

... narrativamente, nascela città non è più abbastanza per i vagabondaggi del flâneur), è colui che si muove a suo agio nel mondo virtuale in cui il linguaggio (questo è il digitale: ...... colloquiale, ma in realtà complessofrutto di ricerche incrociate, con cui Chiara Alessi ...perdiamo un oggetto, perdiamo proprio un pezzo di passato", scrive l'autrice. "[...] mi piaceva ...