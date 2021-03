Ospedali al collasso | l’infettivologo del Ruggi | “Indispensabili lockdown mirati”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 4 marzo 2021) Di Andrea Orza “Siamo tornati a quel nefasto inizio film della primavera scorsa”, la testimonianza del dott.Bruno Tozzi che segue le vicende in diretta dall’Ospedaled’Aragona. I medici propongono maggiore supporto amministrativo e. Come procede la situazione nelle strutture sanitarie? “La situazioneera è allarmante per la notevole velocità di trasmissione del coronavirus a causa dell’ accelerazione delle tre varianti più conosciute: l’ inglese rappresentata al 54 % , la brasiliana al 4.3 % e la sudafricana allo 0.4 % . La terza ondata del Covid-19 sta condizionando pesantemente in l’Emilia-Romagna , Lombardia , Basilicata , Molise , Piemonte e Marche le attività assistenziali delle struttureere impegnate in un sovraffollamento dei P. S. , in un incremento dei ...