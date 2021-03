Nutella e Sanremo, così cambia la comunicazione (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo, un’icona che resiste, anche con un’edizione unica come quella di quest’anno. E come la voce di Luciano Pavarotti e della sua “Buongiorno a te”. Perché non cantarla tutti insieme? È questa la call to action pensata da Ferrero per le pause del Festival, con l’invito a riprendersi con gli smartphone e partecipare a un contest. Un nuovo modo di comunicare che piace ai giovani. Un gruppo di studenti del corso di comunicazione e pubblicità, dell’università di Torino ha analizzato l’iniziativa. abr/jp/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 marzo 2021), un’icona che resiste, anche con un’edizione unica come quella di quest’anno. E come la voce di Luciano Pavarotti e della sua “Buongiorno a te”. Perché non cantarla tutti insieme? È questa la call to action pensata da Ferrero per le pause del Festival, con l’invito a riprendersi con gli smartphone e partecipare a un contest. Un nuovo modo di comunicare che piace ai giovani. Un gruppo di studenti del corso die pubblicità, dell’università di Torino ha analizzato l’iniziativa. abr/jp/mrv/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Nutella e Sanremo, così cambia la comunicazione - gro_zio : La pizza non la adoro, la Nutella mi fa più schifo di Sanremo, forse non sono italiano. Ah e non guardo programmi p… - GiuseppeRaia15 : Enzo Dong a Sanremo è come la nutella scaduta. Non rovinate un festival #Sanremo #Festival #festivaldisanremo2021 #71ºfestivaldisanremo - gcgessi : RT @gcgessi: Vi vedo che guardate 'il Diavolo Veste Prada' sul divano in pigiama con il barattolo di Nutella in mano a prepararvi a dire ch… - loska : RT @Ilariadic: Sto mangiando una crêpes alla nutella mentre guardo questa esibizione di Elodie a Sanremo #Sanrem2021 #tzvip -