Nicola Zingaretti si dimette da ruolo di segretario del PD | “E’ uno stillicidio”

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 4 marzo 2021)ha annunciato sui social di essersi dimesso daldidel PD, chi prenderà il suo posto? Di certo le motivazioni che l’hanno spinto a prendere la decisione non sono legate all’ultima, sterile, polemica in cui è stato coinvolto. Appena una settimana fa, infatti, l’ormai exdel PDè stato duramente criticato sia dall’interno che dall’esterno per un commento di solidarietà nei confronti di Barbara D’Urso. Fatto sta che oggi il Governatore del Lazio ha annunciato le proprie dimissioni danazionale del PD, poiché stanco dei continui attacchi. Nel messaggio con il quale annuncia la scelta,scrive: “Lonon finisce. ...