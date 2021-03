MIMS: al via l’Alta Commissione per la qualità dell’abitare, 170 enti registrati per partecipare al bando (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Si è svolta oggi la prima riunione dell’Alta Commissione per la qualità dell’abitare, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) per dare attuazione all’omonimo Programma innovativo nazionale, varato con il decreto interministeriale 395/2020. La Commissione, composta da professionisti ed esperti ha, tra l’altro, il compito di esaminare e finanziare progetti per la riqualificazione delle aree urbane disagiate dal punto di vista abitativo e socioeconomico. Il prossimo 16 marzo scadrà la prima fase per la presentazione dei progetti, per i quali sono disponibili 854 milioni di euro (a cui si potranno aggiungere ulteriori risorse europee). Al bando si sono già registrati 170 enti ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Si è svolta oggi la prima riunione delper la, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili () per dare attuazione all’omonimo Programma innovativo nazionale, varato con il decreto interministeriale 395/2020. La, composta da professionisti ed esperti ha, tra l’altro, il compito di esaminare e finanziare progetti per la riqualificazione delle aree urbane disagiate dal punto di vista abitativo e socioeconomico. Il prossimo 16 marzo scadrà la prima fase per la presentazione dei progetti, per i quali sono disponibili 854 milioni di euro (a cui si potranno aggiungere ulteriori risorse europee). Alsi sono già170...

