Milan, Ordine: “Pioli non ha i lussi di Pirlo e le ricchezze di Conte” (Di giovedì 4 marzo 2021) Il giornalista Franco Ordine ha commentato sul Corriere dello Sport la gara tra Milan-Udinese, terminata con il risultato finale di 1 a 1 Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 marzo 2021) Il giornalista Francoha commentato sul Corriere dello Sport la gara tra-Udinese, terminata con il risultato finale di 1 a 1 Pianeta

PianetaMilan : #Milan, #Ordine: '#Pioli non ha i lussi di #Pirlo e le ricchezze di #Conte' - estornudoauto : RT @MilanNewsit: Ordine sul CorSport: 'Tonali, prova promettente. Meno critiche al Milan, Pioli non ha i lussi di Pirlo e le ricchezze di C… - sportli26181512 : Carlo Nesti: ”Ecco perchè il Milan ha fatto 4 punti in 4 partite': Questo è il diario dei miei 'pensieri', in forma… - CCokina12 : RT @MilanNewsit: Ordine sul CorSport: 'Tonali, prova promettente. Meno critiche al Milan, Pioli non ha i lussi di Pirlo e le ricchezze di C… - albertofiorasi : RT @MilanNewsit: Ordine sul CorSport: 'Tonali, prova promettente. Meno critiche al Milan, Pioli non ha i lussi di Pirlo e le ricchezze di C… -