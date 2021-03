(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Da spettatore, non mi sorprende" la divisione tra il Movimento 5 stelle e l'Associazione, "che ci fosse un matrimonio in difficoltà e unaimminente era un po', sarà comunque un'per". Lo dice all'Adnkronos l'ex deputato del Movimento 5 stelle e ora nel Centro democratico Marco. "Vista l'evoluzione che il Movimento ha avuto, con i governisti dimaiani che si presuppone seguiranno Conte e il Movimento di lotta dei duri e puri -prosegue- la scissione è una naturale conseguenza. D'altra parte vengono confermate quelle perplessità che io e altri colleghi avevamo espresso circa alcune storture relative all'utilizzo della piattaforma, che doveva rimanere uno strumento e ...

TV7Benevento : M5S: Rizzone, 'separazione con Rousseau era nell'aria, occasione per fare chiarezza' (2)... - TV7Benevento : M5S: Rizzone, 'separazione con Rousseau era nell'aria, occasione per fare chiarezza'... -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Rizzone

Furbetti bonus, Marco): 'Non sono un ladro e non ho fatto illeciti. Decreto scritto male' L'Inps aveva richiesto a settembre un chiarimento da parte di via Veneto, dopo che si era acceso ...Appena sotto si segnalano Matteo Mantero dele Francesco Bruzzone, il cui imponibile nel 730 si ... Tra chi sale e chi scende è notevole il balzo di Marco, confluito nel Gruppo Misto - ...Difficile prevedere secondo Rizzone gli sviluppi futuri, soprattutto rispetto alle scelte che potrebbero fare quei parlamentari che nel corso del tempo hanno lasciato i Cinquestelle. "Io -ricorda- son ...È il luogo che ha dato i natali a Beppe Grillo e ai pentastellati. Ma da qui partirono anche le prime diaspore. E oggi di otto eletti in parlamento sono ...