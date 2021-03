Lombardia zona arancione scuro, arriva l’ordinanza di Fontana: chiuse tutte le scuole (Di giovedì 4 marzo 2021) La Lombardia in zona arancione scuro dalla mezzanotte di oggi e fino al 14 marzo 2021. In queste ore è arrivata l’ordinanza di Attilio Fontana. La situazione dei contagi sta diventando sempre più preoccupante ora dopo ora, non solo in Lombardia, ma anche in tutta Italia. I contagi di ieri, 3 Marzo 2021, registrati in tutto il Paese sono 20.884 con altri 347 morti e un tasso di positività al 5,8%. Ieri tra le regioni con il più alto numero di contagi da Covid-19, c’era proprio la Lombardia con 4.590 nuovi casi, seguita da Campania (2.635) e Emilia-Romagna (2.456). Vediamo ora insieme quali sono le regole da rispettare quando si passa in zona arancione scuro. Lombardia ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Laindalla mezzanotte di oggi e fino al 14 marzo 2021. In queste ore ètadi Attilio. La situazione dei contagi sta diventando sempre più preoccupante ora dopo ora, non solo in, ma anche in tutta Italia. I contagi di ieri, 3 Marzo 2021, registrati in tutto il Paese sono 20.884 con altri 347 morti e un tasso di positività al 5,8%. Ieri tra le regioni con il più alto numero di contagi da Covid-19, c’era proprio lacon 4.590 nuovi casi, seguita da Campania (2.635) e Emilia-Romagna (2.456). Vediamo ora insieme quali sono le regole da rispettare quando si passa in...

