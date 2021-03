L' omaggio a Lucio Dalla? Censurato brutalmente | imbarazzo a Sanremo | cosa fanno sparire dalla canzone

(Di giovedì 4 marzo 2021) La terza serata del Festival di2021 si è aperta subito con undoveroso e ben riuscito a, che oggi avrebbe compiuto gli anni, essendo nato il 4 marzo del 1943. Il grande artista bolognese è venuto a mancare il primo marzo del 2012, lasciando un vuoto incolmabile: i Negramaro gli hanno resocon una bella esibizione sul palco del teatro Ariston. Anche se ai telespettatori più attenti non è sfuggito il fatto che il testo sia stato leggermente modificato, probabilmente per evitare problemi, dato che un semplice segno della croce da parte di Amadeus aveva scatenato le polemiche al termine della prima serata. E alloradisono spariti alcuni ...

