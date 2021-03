Lega Pro, Ghirelli: “Si avvii cammino per riformare i campionati di Serie C” (Di giovedì 4 marzo 2021) “Il Consiglio federale metta in moto il meccanismo organizzativo di riforma dei campionati, avviando una discussione costruttiva“. Questo l’auspicio del presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, nel suo intervento al Consiglio direttivo riunitosi in videoconferenza. Ghirelli ha sottolineato che la “Lega Pro, attraverso la commissione competente, prosegue il lavoro sulla riforma dei gironi“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 marzo 2021) “Il Consiglio federale metta in moto il meccanismo organizzativo di riforma dei, avviando una discussione costruttiva“. Questo l’auspicio del presidente diPro, Francesco, nel suo intervento al Consiglio direttivo riunitosi in videoconferenza.ha sottolineato che la “Pro, attraverso la commissione competente, prosegue il lavoro sulla riforma dei gironi“. SportFace.

