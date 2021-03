Lecco, la casa va a fuoco per una sigaretta: disabile ustionato, è in gravi condizioni (Di giovedì 4 marzo 2021) Lecco, 4 marzo 2021 " Un disabile è rimasto gravemente ustionato in un incendio scoppiato in casa sua. Altre due persone sono rimaste intossicate . L' incendio è divampato nella notte in una ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 4 marzo 2021), 4 marzo 2021 " Unè rimasto gravementein un incendio scoppiato insua. Altre due persone sono rimaste intossicate . L' incendio è divampato nella notte in una ...

giobeic : @screnni A me spiace per le attività, però i numeri sono da rosso, 8 province su 12 sono rosse, noi qui a Lecco ara… - lecco_notizie : Lecco, fiamme in casa. Grave incendio nella notte: tre persone soccorse - melecotte : @heydeIilah 'ci sorprende invece la presenza di Ibra che anche se a distanza e anche se per 2 secondi ha spaccato t… - Carmen29042011 : @Invisibile18 Cioè sai che mi dice mio marito: mangia bene quel gelato ??????? Perché dice che lo lecco troppo sexy C… - cose_faccio : @tomasonidiego Il milanese la seconda casa non ce l’ha nel bergamasco, al massimo a Ponte di Legno nel Bresciano o zona di Lecco -