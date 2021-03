Le previsioni meteo di venerdì 5 marzo (Di giovedì 4 marzo 2021) – Nuvole sparse al Nord con possibili rovesci. Al Centro addensamenti compatti e fenomeni sparsi. Instabile al Sud. – Condizioni in peggioramento sulla penisola italiana con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Temperatura in calo su quasi tutto il Paese. Nord – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali con possibili fenomeni sul settore orientale Condizioni in peggioramento al Nord con addensamenti compatti e rovesci sparsi che interesseranno la Lombardia e l’Emilia. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massima che scenderanno a 15 gradi. Centro – Addensamenti compatti sulle regioni centrali Peggiora anche sulle regioni centrali con nuvole sparse e possibili rovesci che interesseranno la Toscana, le Marche e l’Umbria. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione con le massime che scenderanno a 16 gradi. Sud – Nuvole sparse sulle ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021) – Nuvole sparse al Nord con possibili rovesci. Al Centro addensamenti compatti e fenomeni sparsi. Instabile al Sud. – Condizioni in peggioramento sulla penisola italiana con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Temperatura in calo su quasi tutto il Paese. Nord – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali con possibili fenomeni sul settore orientale Condizioni in peggioramento al Nord con addensamenti compatti e rovesci sparsi che interesseranno la Lombardia e l’Emilia. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massima che scenderanno a 15 gradi. Centro – Addensamenti compatti sulle regioni centrali Peggiora anche sulle regioni centrali con nuvole sparse e possibili rovesci che interesseranno la Toscana, le Marche e l’Umbria. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione con le massime che scenderanno a 16 gradi. Sud – Nuvole sparse sulle ...

