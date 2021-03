La sfida salvezza a Fourneau: il precedente in A lascia ben sperare (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La sfida salvezza tra Spezia e Benevento è stata affidata a Francesco Fourneau di Roma 1. Il fischietto capitolino ritrova la Strega a distanza di un anno. Positivo l’ultimo precedente, Fourneau arbitrò i giallorossi di Inzaghi al “Ciro Vigorito” in occasione del successo contro il Crotone (2-0). Nello stesso campionato diresse anche Pisa–Benevento, prima giornata di serie B, gara conclusasi sullo 0 a 0 con Montipò che neutralizzò nel finale il rigore di Marconi. Non sarà la prima volta in serie A con l’arbitro romano, tre anni fa arbitrò Benevento–Chievo, conclusasi con il successo di misura dei sanniti (1-0) con rete decisiva di Massimo Coda. A tre stagioni fa risale anche l’unico precedente con Stefano Liberti di Pisa, designato come primo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Latra Spezia e Benevento è stata affidata a Francescodi Roma 1. Il fischietto capitolino ritrova la Strega a distanza di un anno. Positivo l’ultimoarbitrò i giallorossi di Inzaghi al “Ciro Vigorito” in occasione del successo contro il Crotone (2-0). Nello stesso campionato diresse anche Pisa–Benevento, prima giornata di serie B, gara conclusasi sullo 0 a 0 con Montipò che neutralizzò nel finale il rigore di Marconi. Non sarà la prima volta in serie A con l’arbitro romano, tre anni fa arbitrò Benevento–Chievo, conclusasi con il successo di misura dei sanniti (1-0) con rete decisiva di Massimo Coda. A tre stagioni fa risale anche l’unicocon Stefano Liberti di Pisa, designato come primo ...

Ultime Notizie dalla rete : sfida salvezza Spezia - Benevento: cronaca diretta live, risultato in tempo reale Incontro che si preannuncia molto interessante visto che in palio c'è un bel pezzo di salvezza. Da ... La sfida del Picco sarà visibile in diretta streaming attraverso l'applicazione di Sky Go, servizio ...

Reggina: il campionato entra nella fase cruciale. Amaranto con sei diffidati ... visto che a dodici giornate dalla conclusione del torneo ed in piena corsa per la salvezza, si ... Crimi e Rivas scenderanno in campo sapendo che un cartellino giallo li escluderebbe dalla sfida ...

