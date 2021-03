Juventus | infortuni | coppe e distacco | serve un’impresa scudetto

(Di giovedì 4 marzo 2021) Laha cambiato completamente volto all’inizio della stagione. I bianconeri hanno deciso di ringiovanire la squadra, anche se magari sarebbe stato meglio aspettare l’eventuale addio di Cristiano Ronaldo per un cambiamento così netto. La rivoluzione della ‘Vecchia Signora’ è partita dalla panchina. Esonerato Maurizio Sarri dopo la brutta e pesante eliminazione contro il Lione in Champions League, la società ha deciso di affidare la panchina ad Andrea Pirlo, coompletamente inesperto a riguardo. A seguire l’ex giocatore di Milan e Inter sono arrivati diversi giovani che hanno confermato in qualche modo la voglia di avviare un nuovo ciclo. In una sola estate sono arrivati diversi giocatori talentuosi e molto interessanti come Kulusevski (già acquistato nel gennaio scorso), Chiesa, McKennie Arthur. Questi potenziali ottimi giocatori si sono uniti a diversi talenti ...

Dalla_SerieA : Juve, tra infortuni, coppe e distacco l'impresa Scudetto - - Andrea71048041 : @FrancescoOrdine Coerenza nelle analisi, coerenza, gli infortuni li hanno tutti, e se proprio dobbiamo dirla giusta… - FGiallorossa : @capuanogio Vogliamo fare lo stesso paragone con i giocatori della Roma? Zaniolo, Dzeko, Smalling, Pedro. Solo con… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Juve, tra infortuni, coppe e distacco l'impresa #Scudetto - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Juve, tra infortuni, coppe e distacco l'impresa #Scudetto -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus infortuni

Tuttosport

...di Paul Pogba resta uno dei più chiacchierati in ottica calciomercatoe potrebbero esserci novità importanti in arrivo Il primo tempo contro lo Spezia, complice anche l'emergenza, ...Ogni giorno online tutte le informazioni sulle principali squadre:, Inter, Roma, Milan, ...alle metodologie di allenamento e alla medicina sportiva con focus sulle varie tipologie di...Zero gol incassati da quando è arrivato Semplici, con Rugani sempre in campo: l'x centrale della Juventus si è preso il Cagliari ...Lazio e Porto come prossimi appuntamenti chiave per la stagione della Juventus. Il primo obiettivo per arrivare al meglio a questi due incontri, è quello di recuperare gli infortunati. I bianconeri in ...