Inter, Perinetti esalta i nerazzurri: “Conte ha trovato la giusta quadratura, sono i favoriti per lo Scudetto” (Di giovedì 4 marzo 2021) Giorgio Perinetti sul momento vissuto dall'Inter.L'ex direttore sportivo del Palermo incorona i nerazzurri, in vista del match di questa sera contro il Parma. Lo storico dirigente sportivo e attuale responsabile dell'area tecnica e di mercato del Brescia, ha espresso il proprio parere in merito alla lotta Scudetto che vede l'Inter al primo posto con un +3 sul Milan. Ai microfoni di "TMW Radio", l'ex direttore sportivo dei rosanero ha fotografato così il percorso e le ambizioni degli uomini di Antonio Conte.VIDEO Parma-Inter, Conte: “Diffidati? Niente calcoli stupidi, grande fiducia in tutta la rosa”"L’Inter recuperando i vari Eriksen e Perisic ha trovato la quadratura del cerchio. In questo momento ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 marzo 2021) Giorgiosul momento vissuto dall'.L'ex direttore sportivo del Palermo incorona i, in vista del match di questa sera contro il Parma. Lo storico dirigente sportivo e attuale responsabile dell'area tecnica e di mercato del Brescia, ha espresso il proprio parere in merito alla lottache vede l'al primo posto con un +3 sul Milan. Ai microfoni di "TMW Radio", l'ex direttore sportivo dei rosanero ha fotografato così il percorso e le ambizioni degli uomini di Antonio.VIDEO Parma-: “Diffidati? Niente calcoli stupidi, grande fiducia in tutta la rosa”"L’recuperando i vari Eriksen e Perisic haladel cerchio. In questo momento ...

