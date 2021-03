Incidente mortale sulla A10. È lo scontro di cui ha parlato Zlatan Ibrahimovic (Di venerdì 5 marzo 2021) Incidente mortale nel pomeriggio sull’autostrada A10 nel tratto tra Albenga e Cereale in provincia di Savona. Due mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente. Nello scontro entrambi i mezzi si sono intraversati, occupando le carreggiate. A perdere la vita uno dei due conducenti. L’altro è stato soccorso, estratto dalle lamiere e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco. L’autostrada è stata chiusa nel tratto coinvolto. I due tir si sono ribaltati e sono rimasti di traverso sulle due carreggiate occupando le corsie disponibili. La A10 resta bloccata e il traffico sta registrando lunghe code sia verso la Francia che verso Genova. Traffico in tilt anche sulla viabilità ordinaria a causa delle auto in uscita. sulla dinamica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021)nel pomeriggio sull’autostrada A10 nel tratto tra Albenga e Cereale in provincia di Savona. Due mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente. Nelloentrambi i mezzi si sono intraversati, occupando le carreggiate. A perdere la vita uno dei due conducenti. L’altro è stato soccorso, estratto dalle lamiere e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco. L’autostrada è stata chiusa nel tratto coinvolto. I due tir si sono ribaltati e sono rimasti di traverso sulle due carreggiate occupando le corsie disponibili. La A10 resta bloccata e il traffico sta registrando lunghe code sia verso la Francia che verso Genova. Traffico in tilt ancheviabilità ordinaria a causa delle auto in uscita.dinamica ...

