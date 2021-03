Il viaggio del Papa in Iraq è un pellegrinaggio, ma anche un evento altamente politico (Di giovedì 4 marzo 2021) Papa Francesco si riaffaccia sulla scena internazionale. È una missione al centro nevralgico della “terza guerra mondiale a pezzi”, che Bergoglio ha denunciato sin dall’inizio del suo pontificato come tema cruciale del XXI secolo. Il viaggio in Iraq, che comincia venerdì e si concluderà lunedì, metterà alla prova il fisico del Papa 84enne che in tre giorni appena si muoverà tra Baghdad, Najaf, Nassiriya, Ur, Mosul, Erbil, Qaraqosh, incontrando i fedeli cattolici e le autorità politiche di un paese distrutto dalla guerra e lacerato da conflitti, dialogando con il leader spirituale degli sciiti iracheni al-Sistani, confrontandosi con i dirigenti della regione autonoma curda, provando l’emozione di trovarsi ai piedi della piramide a gradoni di Ur – vecchia di quattromila anni – nel luogo da cui la tradizione fa partire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021)Francesco si riaffaccia sulla scena internazionale. È una missione al centro nevralgico della “terza guerra mondiale a pezzi”, che Bergoglio ha denunciato sin dall’inizio del suo pontificato come tema cruciale del XXI secolo. Ilin, che comincia venerdì e si concluderà lunedì, metterà alla prova il fisico del84enne che in tre giorni appena si muoverà tra Baghdad, Najaf, Nassiriya, Ur, Mosul, Erbil, Qaraqosh, incontrando i fedeli cattolici e le autorità politiche di un paese distrutto dalla guerra e lacerato da conflitti, dialogando con il leader spirituale degli sciiti iracheni al-Sistani, confrontandosi con i dirigenti della regione autonoma curda, provando l’emozione di trovarsi ai piedi della piramide a gradoni di Ur – vecchia di quattromila anni – nel luogo da cui la tradizione fa partire ...

