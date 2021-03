Il monologo di Giuliano dei Negramaro a Sanremo | “C’è un posto meraviglioso dove guarire | la canzone”

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 4 marzo 2021) Unemozionante, quello portato stasera sul palco dell’Ariston daSangiorgi, leader dei. Le parole sono state pronunciate dal frontman della band salentina dopo l’omaggio a Lucio Dalla, con l’esecuzione del brano 4 marzo 1943. Ilha per titolo “” e dice: “C’è un momento esatto in cui le parole, quelle da sole, non bastano a dire, per davvero, tutto quello che pensiamo e sentiamo. Che poi, tutto quello che pensiamo non ci starebbe nemmeno in un oceano...Si sa, mica lo puoi bloccare, non lo puoi recintare! Il pensiero, come l’oceano, non lo puoi confinare...e “chi pensa è muto come un pesce anzi è un pesce e come pesce non lo puoi bloccare”, nemmeno quello...”.“E allora in questo mare così grande, così maestoso e continuamente in tempesta, ma pur sempre ...