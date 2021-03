Il dolce messaggio di Elisabetta Gregoraci per la sua mamma che non c’è più (Di giovedì 4 marzo 2021) Un rapporto fortissimo, un legame indissolubile del quale Elisabetta Gregoraci ha sempre parlato con pudore, pubblicamente. Quello con la sua mamma che purtroppo è mancata troppo presto. Una lotta contro la malattia, una battaglia che ha visto la mamma di Eli Greg, da buona calabrese, combattere fino all’ultimo istante. Non ce l’ha fatta purtroppo ma anche se non presente con il corpo, c’è sempre nella vita delle sue adorate figlie. E oggi nel giorno del compleanno della sua mamma, l’ex concorrente del Grande Fratello VIO 5 le ha dedicato un dolcissimo messaggio sui social. mamma Melina di certo è fiera e orgogliosa di quello che Elisabetta ha costruito in questi anni, e del rapporto speciale che ha con sua sorella Marzia. Una famiglia unitissima, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 marzo 2021) Un rapporto fortissimo, un legame indissolubile del qualeha sempre parlato con pudore, pubblicamente. Quello con la suache purtroppo è mancata troppo presto. Una lotta contro la malattia, una battaglia che ha visto ladi Eli Greg, da buona calabrese, combattere fino all’ultimo istante. Non ce l’ha fatta purtroppo ma anche se non presente con il corpo, c’è sempre nella vita delle sue adorate figlie. E oggi nel giorno del compleanno della sua, l’ex concorrente del Grande Fratello VIO 5 le ha dedicato un dolcissimosui social.Melina di certo è fiera e orgogliosa di quello cheha costruito in questi anni, e del rapporto speciale che ha con sua sorella Marzia. Una famiglia unitissima, ...

gio_lights : uscirne. Perché farla sentire un peso? Abbatterla? È facile ricevere complimenti, ma farli? Non ti fa stare bene se… - FuCkInGaVxcADoS : bello come non ci sia neanche un messaggio dolce tra quelli importanti di questo gruppo - DomenicoAiello_ : RT @mauroberruto: Il populismo sano, un dolce dolore che il generoso egoista #GiuseppeConte, con elegante goffaggine e fredda passione evoc… - RealDolIyParton : @myunwittyself Dici?! Ma scusa è un messaggio troppo dolce - elecrasticheart : Oggi sconfitta ogni mia insicurezza ho appena mandato un video messaggio in cui ci sono io in primo piano che mastico un dolce -