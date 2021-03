Fai Cisl | le donne trainano l’agroalimentare | ma la parità è lontana

Leggi su dire

(Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – All’80% delle donne impiegate nell’agroalimentare e nell’ambiente piace molto il proprio lavoro, ma il 45% delle intervistate ritiene che la propria azienda non sia sensibile alle esigenze delle lavoratrici, il 53% afferma che in azienda non vengono applicate le normative volte a garantire pari opportunità e, in ogni caso, il 61% delle interpellate considera la legislazione in materia di tutela del lavoro femminile molto inadeguata.