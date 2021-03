Etna, ancora un'eruzione: è la nona volta da metà febbraio (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuova eruzione dell'Etna. Dalle nove di questa mattina colata lavica dal cratere Sud - Est: si tratta del nono evento parossistico da metà febbraio in avanti. La nube di fumo è alta decine di metri. ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuovadell'. Dalle nove di questa mattina colata lavica dal cratere Sud - Est: si tratta del nono evento parossistico dain avanti. La nube di fumo è alta decine di metri. ...

