Corbo | Solo 4 o 5 hanno giocato contro il Sassuolo Mertens assenteista

È stata una serata con poche luci e troppe ombre, scrive Antonio Corbo su Repubblica a proposito della sfida di ieri tra il Napoli e il Sassuolo. La squadra di Gattuso ha sempre buone idee, ma spesso troppo confuse per riuscire a venirne fuori La mediocre prova del Napoli si spiega con una disomogenea condizione. Solo quattro o cinque hanno tante risorse e le bruciano con immensa generosità. Gli azzurri hanno bisogno della qualificazione Champions per evitare che la ristrettezza economica gravi sulla prossima stagione e sul mercato, ma non tutti sono riusciti a dare il meglio per questo motivo Mertens che firma il cartellino come il più innocente degli assenteisti, ma neanche si nota in campo

