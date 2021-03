Colapesce e Dimartino: “La canzone su Olindo e Rosa? Ci siamo appassionati alla storia di due assassini che non nascondevano il loro amore” (Di giovedì 4 marzo 2021) Gran parte del pubblico di Rai1 avrà conosciuto Dimartino e Colapesce soltanto durante la prima serata del Festival. Eppure, i due musicisti siciliani Antonio Di Martino e Lorenzo Urciullo collaborano assieme da anni. Insieme hanno scritto canzoni per Malika Ayane, Emma Marrone, Irene Grandi, Luca Carboni e tanti altri. Un sodalizio, il loro, che è stato confermato nel 2020 con l’uscita di un album scritto a quattro mani: per la critica è stato uno dei migliori progetti musicali dell’ultimo anno. E mentre la loro “Musica Leggerissima” macina consensi (al momento è la canzone di Sanremo più trasmessa in radio, nonché quella su cui puntano gli scommettitori), sui social rispunta una loro canzone pubblicata nei mesi scorsi dal titolo “Rosa e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Gran parte del pubblico di Rai1 avrà conosciutosoltanto durante la prima serata del Festival. Eppure, i due musicisti siciliani Antonio Di Martino e Lorenzo Urciullo collaborano assieme da anni. Insieme hanno scritto canzoni per Malika Ayane, Emma Marrone, Irene Grandi, Luca Carboni e tanti altri. Un sodalizio, il, che è stato confermato nel 2020 con l’uscita di un album scritto a quattro mani: per la critica è stato uno dei migliori progetti musicali dell’ultimo anno. E mentre la“Musica Leggerissima” macina consensi (al momento è ladi Sanremo più trasmessa in radio, nonché quella su cui puntano gli scommettitori), sui social rispunta unapubblicata nei mesi scorsi dal titolo “e ...

