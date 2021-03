Calcio: Napoli, 'nessun attrito tra capitan Insigne e i compagni' (Di giovedì 4 marzo 2021) Napoli, 4 mar. - (Adnkronos) - "In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c'è stato alcun attrito tra il capitano Lorenzo Insigne e i suoi compagni di squadra. Lo sfogo del calciatore negli ultimi minuti di Sassuolo-Napoli era legato solo al rocambolesco finale di partita". Il Napoli su Twitter fa chiarezza sullo sfogo di Lorenzo Insigne al termine del match pareggiato per 3-3 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021), 4 mar. - (Adnkronos) - "In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c'è stato alcuntra ilo Lorenzoe i suoidi squadra. Lo sfogo del calciatore negli ultimi minuti di Sassuolo-era legato solo al rocambolesco finale di partita". Ilsu Twitter fa chiarezza sullo sfogo di Lorenzoal termine del match pareggiato per 3-3 al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

ZZiliani : La cosa buffa del calcio col verme made in Italy è che #Orsato combina quel che combina in #InterJuve e non incroci… - CorSport : #Insigne furioso con il #Napoli: 'Squadra di m...' ?? - tuttosport : #Insigne arrabbiato, 3-3 Sassuolo-#Napoli, il VIDEO: 'Squadra di m...' verso i compagni - TV7Benevento : Calcio: Napoli, 'nessun attrito tra capitan Insigne e i compagni'... - sportface2016 : Dopo #LazioTorino Pistocchi torna a dire la sua su #JuventusNapoli -