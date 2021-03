Balan Wonderworld in tre nuovi trailer che svelano gli altri mondi di gioco (Di giovedì 4 marzo 2021) Entro la fine del mese Square Enix ci riproporrà un nuovo gioco, questa volta firmato dal nuovo studio di Yuji Naka e Naoto ?shima. Balan Wonderworld insieme al suo universo colorato ci porterà in un viaggio attraverso 12 mondi, dove altrettanti personaggi verranno in aiuto ai protagonisti. Ebbene, i nuovi tre trailer pubblicati da Square Enix ci consentono di dare uno sguardo agli ultimi mondi. Per cominciare, il capitolo 10 si chiamerà "L'artista con il blocco del pittore" e metterà in scena una pittrice di nome Lucy Wong che non è più soddisfatta dei suoi dipinti e il cui talento sembra essere svanito. Nel capitolo 11 de "Il pompiere con ambizioni eroiche" il protagonista è Eis Glover. Nonostante sia diventato un pompiere con la speranza, un giorno, di essere un ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 marzo 2021) Entro la fine del mese Square Enix ci riproporrà un nuovo, questa volta firmato dal nuovo studio di Yuji Naka e Naoto ?shima.insieme al suo universo colorato ci porterà in un viaggio attraverso 12, dove altrettanti personaggi verranno in aiuto ai protagonisti. Ebbene, itrepubblicati da Square Enix ci consentono di dare uno sguardo agli ultimi. Per cominciare, il capitolo 10 si chiamerà "L'artista con il blocco del pittore" e metterà in scena una pittrice di nome Lucy Wong che non è più soddisfatta dei suoi dipinti e il cui talento sembra essere svanito. Nel capitolo 11 de "Il pompiere con ambizioni eroiche" il protagonista è Eis Glover. Nonostante sia diventato un pompiere con la speranza, un giorno, di essere un ...

