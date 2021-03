Antonella Elia fatta fuori come opinionista del GF Vip? Lei: “Li sfido a trovare una più brava di me” (Di giovedì 4 marzo 2021) Antonella Elia fuori dal Grande Fratello Vip? Il rumor La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa lunedì scorso con la vittoria di Tommaso Zorzi. Ora è arrivato il momento dei primi bilanci e vedere quali sono state le ose positive e quelle negative. Senza ombra di dubbio Antonella Elia il suo lavoro di opinionista lo ha fatto in pieno, tuttavia corre voce che la spalla di Alfonso Signorini non verrà riconfermata per il GF Vip 6. A rendere nota questa indiscrezione ci ha pensato il portale Blogo. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la diretta interessata. La replica dell’opinionista Lunedì Antonella Elia è stata ospite a Casa Chi e tra i vari argomenti ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 4 marzo 2021)dal Grande Fratello? Il rumor La quinta edizione del Grande Fratellosi è conclusa lunedì scorso con la vittoria di Tommaso Zorzi. Ora è arrivato il momento dei primi bilanci e vedere quali sono state le ose positive e quelle negative. Senza ombra di dubbioil suo lavoro dilo ha fatto in pieno, tuttavia corre voce che la spalla di Alfonso Signorini non verrà riconfermata per il GF6. A rendere nota questa indiscrezione ci ha pensato il portale Blogo. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la diretta interessata. La replica dell’Lunedìè stata ospite a Casa Chi e tra i vari argomenti ...

sangueneIlevene : RT @inomniapparatus: 'Io faccio televisione da 30 anni, tu sei nato ieri e forse sparisci domani' Cit Antonella elia #SANREMO2021 https://t… - hlnsrro : RT @inomniapparatus: 'Io faccio televisione da 30 anni, tu sei nato ieri e forse sparisci domani' Cit Antonella elia #SANREMO2021 https://t… - doralevoci : @___silky_ non credo che accetterà di fare il “pupo” o “l antonella elia” della situazione ...così come ha rifiutato l’isola... - ElisaDiGiacomo : Pomeriggio 5, Samantha de Grenet contro Antonella Elia: 'Non ho intenzione di chiarire' - comeunadanzaa : RT @inomniapparatus: 'Io faccio televisione da 30 anni, tu sei nato ieri e forse sparisci domani' Cit Antonella elia #SANREMO2021 https://t… -