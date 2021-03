Ancelotti sta con i “suoi”: «Pirlo e Gattuso possono risolvere i loro problemi» (Di giovedì 4 marzo 2021) Carlo Ancelotti ha parlato dei suoi “allievi”, Pirlo e Gattuso, che stanno trovando delle difficoltà in panchina Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del rapporto che ha coi suoi ex calciatori che adesso, come lui, siedono in panchina. «Seguo tutti i giocatori che ho avuto. Certo, non hanno l’esperienza che ho io, ma questo è un punto a loro favore perché significa che sono più giovani. Questo mondo inevitabilmente porta critiche, ma loro lo sanno meglio di me e ad esempio due allenatori come Pirlo e Gattuso hanno tutto per risolvere i loro problemi. Ogni tanto mi capita anche di fare qualche telefonata con ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Carloha parlato dei“allievi”,, che stanno trovando delle difficoltà in panchina Carlo, allenatore dell’Everton, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del rapporto che ha coiex calciatori che adesso, come lui, siedono in panchina. «Seguo tutti i giocatori che ho avuto. Certo, non hanno l’esperienza che ho io, ma questo è un punto afavore perché significa che sono più giovani. Questo mondo inevitabilmente porta critiche, malo sanno meglio di me e ad esempio due allenatori comehanno tutto per. Ogni tanto mi capita anche di fare qualche telefonata con ...

SoloNapoli5 : @_SiGonfiaLaRete Che aveva i messi e i Ronaldinho in squadra? Allenatori che hanno dato un identità, un carattere e… - napolista : Tite: “Ho studiato il calcio, Ancelotti è quello da cui ho imparato di più” Il ct del Brasile intervistato dalla FI… - ItaSportPress : Everton, Ancelotti fissa l'obiettivo: 'Quarto posto per... vedere come si sta' - - Andre89boa : RT @brzmh: @notrealsebaros @Andre89boa Da fan dell'Everton dai tempi di Tim Cahill (metà anni 2000, per me il più grande giocatore oceanico… - brzmh : @notrealsebaros @Andre89boa Da fan dell'Everton dai tempi di Tim Cahill (metà anni 2000, per me il più grande gioca… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti sta Ancelotti sta con i 'suoi': "Pirlo e Gattuso possono risolvere i loro problemi" Carlo Ancelotti ha parlato dei suoi 'allievi', Pirlo e Gattuso, che stanno trovando delle difficoltà in panchina Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del rapporto che ha coi suoi ex calciatori che adesso, come lui, siedono in panchina. "Seguo tutti i giocatori che ho avuto. ...

Tutti pazzi per Wamangituka Commenta per primo Silas Wamangituka sta disputando una stagione da sogno alla sua prima esperienza in Bundesliga: l' esterno congolese ... l' Everton di Ancelotti e il Fulham (nel caso in cui dovesse ...

Ancelotti: "Pirlo e Gattuso possono superare ogni problema. Scudetto? Spero Milan, ma..." Sky Sport Ancelotti sta con i “suoi”: «Pirlo e Gattuso possono risolvere i loro problemi» Carlo Ancelotti ha parlato dei suoi “allievi”, Pirlo e Gattuso, che stanno trovando delle difficoltà in panchina Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del rapp ...

Blog: Il tormento continua... bisogna solo avere pazienza Blog Calciomercato.com: Da chi vogliamo cominciare. Dai giocatori, dall'allenatore o da chi ha costruito questo obbrobrio? Le colpe sono ben distribuite tra ...

Carloha parlato dei suoi 'allievi', Pirlo e Gattuso, che stanno trovando delle difficoltà in panchina Carlo, allenatore dell'Everton, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del rapporto che ha coi suoi ex calciatori che adesso, come lui, siedono in panchina. "Seguo tutti i giocatori che ho avuto. ...Commenta per primo Silas Wamangitukadisputando una stagione da sogno alla sua prima esperienza in Bundesliga: l' esterno congolese ... l' Everton die il Fulham (nel caso in cui dovesse ...Carlo Ancelotti ha parlato dei suoi “allievi”, Pirlo e Gattuso, che stanno trovando delle difficoltà in panchina Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del rapp ...Blog Calciomercato.com: Da chi vogliamo cominciare. Dai giocatori, dall'allenatore o da chi ha costruito questo obbrobrio? Le colpe sono ben distribuite tra ...