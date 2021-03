Albini lascia lo stabilimento di Mottola Il Gruppo | condizionati da crisi e Covid

(Di giovedì 4 marzo 2021)Group ha annunciato, durante un incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, la decisione di cedere le attività dellodi, in provincia di Taranto, mettendo in liquidazione tecnica la società interamente controllata Tessitura diSrl.

Ultime Notizie dalla rete : Albini lascia

L'Eco di Bergamo

... i suoi progetti, i "suoi", Gardella, e tanti altri. Con Aurelio Cortesi non solo se ne va un raffinato cultore della materia, cialtresì un intellettuale vestito da architetto: nessuno,...Al 62' Menegazzo tocca con un braccio in area, Garofalocorrere per la terza volta. Un ... Botti, Menegazzo, Ientile, Vecchierelli, Bianchi, Romeo,, Veroni, Gobbi (77' Marra), Pavesi (68' ...TARANTO - Chiude lo stabilimento di Tessitura di Mottola (Taranto) del gruppo Albini. Oggi l’azienda ha comunicato ai sindacati di aver messo in liquidazione l'impianto industriale, preferendo spostar ...“Il piatto è stato servito, così come avevamo anticipato a dicembre. La cottura fuoco lento dei lavoratori della Tessitura di Mottola del gruppo Albini è giunta a termine e oggi l’azienda, dopo un tem ...