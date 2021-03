A Chi l’ha visto la chiamata di una donna: “Luigi Celentano non vuole essere cercato” (Di giovedì 4 marzo 2021) Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 3 marzo 2021, Federica Sciarelli e i suoi inviati, sono tornati a Torre del Greco per le ultime notizie sulla scomparsa di Luigi Celentano, detto anche Giggino Wi-Fi. Sono passati ormai 4 anni dal giorno in cui è stato visto per l’ultima volta a casa ma sua madre continua a cercarlo. E il pubblico del programma di rai 3 si è molto affezionato a questa storia tanto che continuano ad arrivare segnalazioni ma anche aiuti da parte dei telespettatori che cercano indizi utili per capire che fine abbia fatto il ragazzo. Qualche mese fa, come vi abbiamo raccontato nei nostri articoli, era arrivata una segnalazione da Novara. Fulvia, la mamma di Luigi Celentano, è convinta che il ragazzo del video arrivato in redazione a Chi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 marzo 2021) Nella puntata di Chiin onda il 3 marzo 2021, Federica Sciarelli e i suoi inviati, sono tornati a Torre del Greco per le ultime notizie sulla scomparsa di, detto anche Giggino Wi-Fi. Sono passati ormai 4 anni dal giorno in cui è statoper l’ultima volta a casa ma sua madre continua a cercarlo. E il pubblico del programma di rai 3 si è molto affezionato a questa storia tanto che continuano ad arrivare segnalazioni ma anche aiuti da parte dei telespettatori che cercano indizi utili per capire che fine abbia fatto il ragazzo. Qualche mese fa, come vi abbiamo raccontato nei nostri articoli, era arrivata una segnalazione da Novara. Fulvia, la mamma di, è convinta che il ragazzo del video arrivato in redazione a Chi ...

