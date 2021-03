4 marzo 1943 | il testo della canzone di Lucio Dalla cantata dai Negramaro al Festival di Sanremo 2021

(Di giovedì 4 marzo 2021) Quel è ildi 4, ladidaialdistasera all’inizioterza serata? Lo trovate qui di seguito: Dice che era un bell’uomo E veniva, veniva dal mare Parlava un’altra lingua però sapeva amare E quel giorno lui prese mia madre sopra un bel prato L’ora più dolce prima d’essere ammazzato Così lei restò sola nella stanza, La stanza sul porto Con l’unico vestito, ogni giorno più corto E benchè non sapesse il nome E neppure il paese M’aspettò come un dono d’amore Fino dal primo mese Compiva sedici anni Quel giorno la mia mamma Le strofe di taverna Le cantò la ninna nanna E stringendomi al petto che sapeva, Sapeva ...

Radio1Rai : #4marzo: oggi #LucioDalla avrebbe compiuto 78 anni. E ne sono passati 50 dalla presentazione del celebre brano “4 m… - SIAE_Official : Qualcuno scrisse con la voce che il 4 marzo un bell’uomo veniva dal mare, parlava un’altra lingua e sapeva amare...… - SkyArte : #LucioDalla, artista geniale ed eclettico, nasceva il 4 marzo 1943. Ricordiamo la leggenda bolognese questo pomerig… - ToreH8 : RT @rockonitalia: Avrebbe compiuto oggi 78 anni l’indimenticata cantautore Lucio Dalla (4 marzo 1943 - 1 marzo 2012) #luciodalla https://t.… - salvatoredibla : Lucio Dalla - 4 Marzo 1943 (Video Live) -

L'artista bolognese, infatti, era nato il 4, data che fa da titolo a uno dei suoi più grandi capolavori, che quest'anno compie 50 anni. Il brano era inizialmente intitolato " Gesù Bambino ...Sul palco di saranno i Negramaro che canteranno 4. Clicca su Continua per scoprire l'ordine di uscita dei Campioni in gara al Festival di Sanremo 2021 .Saranno i Negramaro, nel ricordo dell’indimenticato Lucio Dalla, ad aprire la terza serata del Festival di Sanremo 2021. La band di Giuliano Sangiorgi omaggerà il cantautore bolognese – che oggi avreb ...Lucio Dalla, 4 marzo 1943: titolo, testo e significato della canzone, presenta in gara al Festival di Sanremo 1971. Di cosa parla ...