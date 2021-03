sportli26181512 : Zaccheroni: 'Diavolo, credi allo scudetto, il tuo gioco è super. Leao, che istinto': Zaccheroni: 'Diavolo, credi al… - Gazzetta_it : #Zaccheroni: '#Milan, credi allo scudetto: il gioco è super. #Leao, che istinto' -

Milan - Udinese, per Alberto, non è mai stata una partita banale. Tre stagioni in Friuli condite da gol, spettacolo e ... e tre anni indimenticabili al, griffati con uno degli ...Albertoex allenatore di Milan, Inter, Lazio, Udinese e commissario tecnico del Giappone crede nella possibilità che ilpossa conquistare il tricolore. In esclusiva per ilgiornale.Alberto Zaccheroni, in esclusiva per ilgiornale.it, ha dato la sua opinione sulla lotta scudetto, ha elogiato il Milan nonostante la sconfitta nel derby, parlato di Ibra a Sanremo e molto altro ancora ...Dejan Stankovic, ex centrocampista di Lazio e Inter, oggi guida la Stella Rossa. Domani il serbo sarà avversario del Milan in Europa League: le sue parole ...