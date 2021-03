Variante inglese coronavirus, Galli: «Bisognerebbe avere il coraggio di dire come le cose stanno» (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'infettivologo Massimo Galli è tornato a parlare di coronavirus e, soprattutto, di Variante inglese. Lo ha fatto da ospite della trasmissione di Canale 5 Mattino 5. L'infettivologo Massimo Galli era stato smentito Il direttore delle Malattie Infettive del Sacco di Milano era stato tra i primi a mettere in rilievo che il ceppo britannico del virus iniziava a far valere la sua presenza nei malati Covid sotto la sua osservazione. E oggi si stima che il 54% dei positivi al coronavirus in Italia si siano infettati con la mutazione che, per definizione, ormai si associa all'Inghilterra. In quella circostanza era persino arrivata una smentita autorevole «Dopo - ha ricordato - che avevo detto che eravamo già invasi dalla Variante inglese ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'infettivologo Massimoè tornato a parlare die, soprattutto, di. Lo ha fatto da ospite della trasmissione di Canale 5 Mattino 5. L'infettivologo Massimoera stato smentito Ilttore delle Malattie Infettive del Sacco di Milano era stato tra i primi a mettere in rilievo che il ceppo britannico del virus iniziava a far valere la sua presenza nei malati Covid sotto la sua osservazione. E oggi si stima che il 54% dei positivi alin Italia si siano infettati con la mutazione che, per definizione, ormai si associa all'Inghilterra. In quella circostanza era persino arrivata una smentita autorevole «Dopo - ha ricordato - che avevo detto che eravamo già invasi dalla...

