Vaccino covid AstraZeneca | “in over 70 previene malattia di ogni gravità”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) – Il“è efficace nel prevenire in tutte le fasce di età, in particolare negli anziani, sia le ospedalizzazioni causate dall’infezione da-19 che laa tutti i livelli di, integrando i risultati degli studi clinici registrativi”. A riferirlo èche, in una nota, parla di “evidenze cliniche” derivate dall’utilizzo deln Scozia e Inghilterra “su milioni di cittadini” e cita l’arrivo di “nuovi dati positivi” sull’efficacia. Il Public Health England (Phe) ha infatti presentato i risultati preliminari di uno studio condotto in Inghilterra su dati di real world nella popolazione70. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Sole 24 ORE

... che ha mostrato una riduzione del 94% del tasso di ospedalizzazione per covid nella popolazione che ha ricevuto la prima dose di Vaccino AstraZeneca. Lo stesso studio ha inoltre dimostrato un'...Ultranovantenni che ricevono sms nel cuore della notte con l'agognato appuntamento per il vaccino anti covid fissato per il mattino dopo, a pochissime ore di distanza. Oppure persone anziane che da Vimodrone vengono mandati a Cesano Boscone per vaccinarsi, a più di 30 chilometri di ...(Adnkronos) - Il vaccino covid AstraZeneca "è efficace nel prevenire in tutte le fasce di età, in particolare negli anziani, sia le ospedalizzazioni causate dall'infezione da Covid-19 che la malattia ...