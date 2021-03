“Tranquillo, ho parlato con Arcuri”: 3 arresti nel Lazio per le mascherine falsificate (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cinque milioni di mascherine FFP2 e 430 mila camici venduti alla Regione Lazio, durante il lockdown della primavera 2020. Con le protezioni che, però, non erano conformi alle normative, con tanto di certificati falsi. Con queste accuse sono finiti ai domiciliari Vittorio Farina, già arrestato nel 2017 per bancarotta fraudolenta, Andelko Aleksic e Domenico Romeo, accusati a vario titolo di frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata e traffico di influenze illecite. Per tentare di piazzare altre partite milionarie, i tre avevano anche sostenuto di avere una promessa da parte di Domenico Arcuri, che avrebbe acquistato da loro i dispositivi “se va in rottura di stock”. Come rivelato dal Fatto Quotidiano, il gip del tribunale di Roma Francesca Ciranna ha anche disposto un sequestro preventivo di quasi 22 milioni di euro a carico ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cinque milioni diFFP2 e 430 mila camici venduti alla Regione, durante il lockdown della primavera 2020. Con le protezioni che, però, non erano conformi alle normative, con tanto di certificati falsi. Con queste accuse sono finiti ai domiciliari Vittorio Farina, già arrestato nel 2017 per bancarotta fraudolenta, Andelko Aleksic e Domenico Romeo, accusati a vario titolo di frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata e traffico di influenze illecite. Per tentare di piazzare altre partite milionarie, i tre avevano anche sostenuto di avere una promessa da parte di Domenico, che avrebbe acquistato da loro i dispositivi “se va in rottura di stock”. Come rivelato dal Fatto Quotidiano, il gip del tribunale di Roma Francesca Ciranna ha anche disposto un sequestro preventivo di quasi 22 milioni di euro a carico ...

