Traffico Roma del 03-03-2021 ore 08 | 30

(Di mercoledì 3 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto coda perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Prenestina enina intenso ilsul tratto Urbano della A24 code tra via di Tor Cervara e la tangenziale estincolonnato sulla via Aurelia tra raccordi via Aurelia Antica code a tratti sulla via Flaminia trasla corde via dei Due Ponti in colonna e anche sulla via Salaria tra via di Villa Spada del aeroporto dell’Urbe code per un incidente sulla via Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Pomezia per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di...