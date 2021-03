Texas e Mississippi revocano l’obbligo delle mascherine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Texas e Mississippi hanno revocato l’obbligo di mascherine e hanno revocato alcune restrizioni, consentendo alle attività di operare a piena capacità a partire da mercoledì. A dare l’annuncio sono stati i governatori repubblicani, Greg Abbott e Jonathan Tate Reeves, sfidando il monito lanciato dal CDC a non abbassare la guardia. Dura la reazione del presidente Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021)hanno revocatodie hanno revocato alcune restrizioni, consentendo alle attività di operare a piena capacità a partire da mercoledì. A dare l’annuncio sono stati i governatori repubblicani, Greg Abbott e Jonathan Tate Reeves, sfidando il monito lanciato dal CDC a non abbassare la guardia. Dura la reazione del presidente

MediasetTgcom24 : Covid, Usa: Texas e Mississippi revocano l'obbligo delle mascherine #texas - Agenzia_Ansa : Biden: 'Vaccini per tutti gli americani entro maggio'. Texas, Mississippi riaprono al 100%, il presidente: 'Non è i… - cptzombiebacon : RT @andrea_pecchia: #COVID19: #Texas e #Mississippi revocano l'obbligo delle mascherine. Preferiscono altri modi per coprire il viso. #3ma… - GiusPecoraro : RT @andrea_pecchia: #COVID19: #Texas e #Mississippi revocano l'obbligo delle mascherine. Preferiscono altri modi per coprire il viso. #3ma… - EtienneLorenza : RT @MediasetTgcom24: Covid, Usa: Texas e Mississippi revocano l'obbligo delle mascherine #texas -