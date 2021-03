Svelato il compenso di Ibrahimovic per ogni puntata del Festival

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Si è discute molto in queste ore della partecipazione aldi Sanremo del calciatore del Milan Zlatan. Tifosi ma anche molti addetti ai lavori non hanno approvato la scelta della dirigenza rossonera che però ha comunicato che lo svedese aveva già trovato l'accordo con gli organizzatori della kermesse canora.caption id="attachment 1102499" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionIl Milan chiarisce«In merito all’annunciata presenza di Zlatanaldi Sanremo, AC Milan comunica che era già stato informato dal giocatore della partecipazione, frutto di un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto con AC Milan e conferma cherispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha sempre fatto dimostrando assoluta professionalità». Molti a ...

