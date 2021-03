Sbarra alla guida della Cisl: “è l’ora di concertazione vera” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Luigi Sbarra è il nuovo segretario generale della Cisl. Ad eleggerlo un partecipato consiglio generale che ha raccolto l’indicazione arrivata dal leader uscente Annamaria Furlan, che ha lasciato dopo 7 anni di un “impegno continuo, faticoso ma entusiasmante” riconosciuto anche dal profluvio di interventi che hanno animato, nel Parlamentino Cisl, un dibattito inedito prima della votazione sul nuovo leader. Un avvicendamento che anticipa di un anno la scadenza naturale del suo mandato alla guida della confederazione ma che per Sbarra non significa cambio di rotta: “il solco è tracciato, sia nell’impostazione sindacale e politica, sia nella dimensione e nella progettualità organizzativa” riconosce al suo debutto dal palco del Palazzo dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Luigiè il nuovo segretario generale. Ad eleggerlo un partecipato consiglio generale che ha raccolto l’indicazione arrivata dal leader uscente Annamaria Furlan, che ha lasciato dopo 7 anni di un “impegno continuo, faticoso ma entusiasmante” riconosciuto anche dal profluvio di interventi che hanno animato, nel Parlamentino, un dibattito inedito primavotazione sul nuovo leader. Un avvicendamento che anticipa di un anno la scadenza naturale del suo mandatoconfederazione ma che pernon significa cambio di rotta: “il solco è tracciato, sia nell’impostazione sindacale e politica, sia nella dimensione e nella progettualità organizzativa” riconosce al suo debutto dal palco del Palazzo dei ...

