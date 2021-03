Sanremo 2021, Il Volo omaggia Ennio Morricone: all’Ariston anche il figlio del compianto compositore (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Volo è ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2021. I tre giovani cantanti lirici si esibiscono sul palco dell’Ariston accompagnati da due musicisti d’eccezione: il compositore Andrea Morricone, figlio del grande Ennio, e il trombettista Nello Salza. L’occasione è quella di omaggiare il compianto Ennio Morricone, I ragazzi de “Il Volo” ospiti a Sanremo 2021 Nel 2015 vinsero il Festival di Sanremo con Grande amore. A distanza di 6 anni, i tre ragazzi de Il Volo tornano sul palco dell’Ariston nella veste di ospiti speciali della seconda serata. Il trio, due tenori e un baritono, è stato fortemente voluto ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilè ospite della seconda serata del Festival di. I tre giovani cantanti lirici si esibiscono sul palco dell’Ariston accompagnati da due musicisti d’eccezione: ilAndreadel grande, e il trombettista Nello Salza. L’occasione è quella dire il, I ragazzi de “Il” ospiti aNel 2015 vinsero il Festival dicon Grande amore. A distanza di 6 anni, i tre ragazzi de Iltornano sul palco dell’Ariston nella veste di ospiti speciali della seconda serata. Il trio, due tenori e un baritono, è stato fortemente voluto ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Gaia ?? ?? Cuore amaro ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? ' Ma il mio cuore è amaro Un disordine raro Io non v… - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia 39ª puntata di Casa Minutella, speciale Sanremo 2021, tante interviste - - giampiero661MJ : RT @RaiRadio2: «È stato bello, son contento di esser tornato!» @BugattiCristian nel backstage di #RaiRadio2 dopo l’esibizione al Festival… -