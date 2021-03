Sanremo 2021, diretta seconda serata. Elodie conquista l'Ariston, amarcord con Fausto Leali, Marcella Bella e Gigliola Cinquetti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo 2021, la diretta della seconda serata del Festival. Stasera tocca a Elodie affiancare Amadeus e Fiorello alla conduzione, dopo aver calcato il palco dell'Ariston come concorrente in due... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 3 marzo 2021), ladelladel Festival. Stasera tocca aaffiancare Amadeus e Fiorello alla conduzione, dopo aver calcato il palco dell'come concorrente in due...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Manuela15945617 : RT @OndeFunky: Una canzone d'amore in un disco ribelle @MetaErmal a #Sanremo21 #SanremoFunky ?? - CorSport : #Sanremo, in platea spunta un palloncino 'strano' ?? -